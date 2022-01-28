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Соперника казахстанца Оспанова накажут в лиге Хабиба. Он отдаст часть своего гонорара

Соперника казахстанца Оспанова накажут в лиге Хабиба. Он отдаст часть своего гонорара
©ACA MMA
Новости спорта Единоборства MMA

Казахстанский боец Арман Оспанов (11-4) получит 20 процентов гонорара своего соперника после поединка на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 44, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оспанов свой дебютный бой в промоушене, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову, проведет 29 января. Бойцовское шоу начнется в 05:00 по времени Нур-Султана, а казахстанец может рассчитывать на дополнительный финансовый бонус.

Соперник Оспанова - француз Дилан Сальвадор (3-1) не уложился в лимит полулегкого веса лиги, показав на взвешивании 67,7 килограмма, и вынужден будет отдать 20 процентов своего гонорара. Казахстанец на весах показал 66,2245 килограмма, что тоже выше лимита (65,8), но этот результат в пределах допустимого перевеса.

Все бои первого шоу лиги в США, куда вошли десять противостояний, будут показаны в прямом эфире. Ранее были представлены превью к событию и изложены особенности дебюта казахстанца в лиге от звезды смешанных единоборств.

Прямая трансляция дебюта казахстанца Оспанова в лиге Хабиба

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Метки:
Оспанов Арман Eagle FC Нурмагомедов Хабиб Бои по смешанным правилам MMA

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