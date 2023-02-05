Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

Сколько заработал Федор Емельяненко за прощальный бой в ММА

Сколько заработал Федор Емельяненко за прощальный бой в ММА
©twitter.com/BellatorMMA

Сегодня, 5 февраля, в Инглвуде (США) известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко провел последний бой в ММА. Он встречался против американца Райана Бейдера в рамках главного события турнира Bellator 290, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Видео можно посмотреть здесь. Таким образом Емельяненко не смог у него взять реванш за поражение в их первом бою, состоявшемся в январе 2019 года и завершившемся победой американца быстрым нокаутом уже на 35-й секунде.

Этим самым Бейдер сохранил свой чемпионский пояс в тяжелом весе и, по информации MMA Fighting, заработал 150 тысяч долларов, гонорар Емельяненко составил 100 тысяч.

После поединка Федор объявил о завершении карьеры. На счету 46-летнего россиянина 40 побед и семь поражений в ММА.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Емельяненко Федор MMA

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 14:51
MMA
Главный бой турнира UFC завершился в первом раунде Главный бой турнира UFC завершился в первом раунде
Сегодня , 14:00
MMA
"Скромного финишера" эффектно нокаутировали на турнире UFC "Скромного финишера" эффектно нокаутировали на турнире UFC
Сегодня , 13:40
MMA
Сколько заработал Федор Емельяненко за прощальный бой в ММА Сколько заработал Федор Емельяненко за прощальный бой в ММА
Сегодня , 11:47
MMA
Шавкат Рахмонов вылетел на бой с топовым соперником UFC Шавкат Рахмонов вылетел на бой с топовым соперником UFC
Сегодня , 10:27
MMA
Видео поражения Федора Емельяненко нокаутом в бою-реванше Видео поражения Федора Емельяненко нокаутом в бою-реванше
Сегодня , 10:04
MMA
Федор Емельяненко нокаутом проиграл чемпионский бой и завершил карьеру Федор Емельяненко нокаутом проиграл чемпионский бой и завершил карьеру
Сегодня , 08:19
MMA
Жутким нокаутом завершился бой на Bellator 290 Жутким нокаутом завершился бой на Bellator 290
Вчера , 23:52
MMA
Непобежденный казахстанец вышел в финал звездного Гран-при Непобежденный казахстанец вышел в финал звездного Гран-при
Вчера , 19:59
MMA
Соперник Резникова по финалу Гран-при дал прогноз на последний бой Емельяненко Соперник Резникова по финалу Гран-при дал прогноз на последний бой Емельяненко
Вчера , 15:50
MMA
Непобежденный казахстанец против звезды поп-ММА: прямая трансляция полуфинала Гран-при Непобежденный казахстанец против звезды поп-ММА: прямая трансляция полуфинала Гран-при
3 февраля, 20:23
MMA
Несбывшаяся мечта UFC и многолетний конфликт с родным братом: пять фактов о Федоре Емельяненко Несбывшаяся мечта UFC и многолетний конфликт с родным братом: пять фактов о Федоре Емельяненко
2 февраля, 12:45
MMA
Испытание для непобежденного казахстанца: минус год карьеры и отобранный пояс Испытание для непобежденного казахстанца: минус год карьеры и отобранный пояс
1 февраля, 11:37
MMA
"Не вижу соперников". Небитый казахстанец намерен сорвать куш на гран-при в России "Не вижу соперников". Небитый казахстанец намерен сорвать куш на гран-при в России
31 января, 13:59
MMA
Место в топ-15? Казахстан оказался в рейтинге самых успешных стран в UFC Место в топ-15? Казахстан оказался в рейтинге самых успешных стран в UFC
31 января, 13:32
MMA
Рвущийся в UFC небитый кыргыз из Казахстана устроил мощный трешток с бразильцем Рвущийся в UFC небитый кыргыз из Казахстана устроил мощный трешток с бразильцем
31 января, 11:29
MMA
У Фирузы Шариповой и Артема Резникова роман? У Фирузы Шариповой и Артема Резникова роман?
30 января, 14:05
MMA
Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша? Удивил всех несколько раз. Почему казах из UFC может остаться без реванша?
30 января, 11:40
MMA
Топовый боец UFC назвал сумму за реванш с "Казахом" Топовый боец UFC назвал сумму за реванш с "Казахом"
30 января, 00:00
MMA
Стал известен максимальный гонорар бойцов в казахстанских лигах MMA Стал известен максимальный гонорар бойцов в казахстанских лигах MMA
29 января, 23:00
MMA
Два миллиарда. Назван финансовый оборот в казахстанском MMA Два миллиарда. Назван финансовый оборот в казахстанском MMA
26 января, 16:52
MMA
Кандидат в UFC из Казахстана сделал прогноз на бой Рахмонова Кандидат в UFC из Казахстана сделал прогноз на бой Рахмонова
26 января, 15:01
MMA
Недосягаемый Головкин и прогрессирующая Рыбакина. Сколько зарабатывают главные звезды казахстанского спорта Недосягаемый Головкин и прогрессирующая Рыбакина. Сколько зарабатывают главные звезды казахстанского спорта
26 января, 10:30
MMA
"Поймать бы этого гада". Резников высказался о краже во время отпуска "Поймать бы этого гада". Резников высказался о краже во время отпуска
25 января, 23:44
MMA
Появилась информация о бое казахстанского актера со скандальным российским файтером Появилась информация о бое казахстанского актера со скандальным российским файтером
25 января, 11:43
MMA
Кандидат в UFC из Казахстана обставил Жалгаса Жумагулова Кандидат в UFC из Казахстана обставил Жалгаса Жумагулова
25 января, 07:49
MMA
Уроженца Казахстана включили в уникальный рейтинг бойцов UFC Уроженца Казахстана включили в уникальный рейтинг бойцов UFC
24 января, 23:29
MMA
"Казахстанский Сехудо" узнал дату боя за титул с непобежденным бойцом "Казахстанский Сехудо" узнал дату боя за титул с непобежденным бойцом
24 января, 14:31
MMA
"Наша цель - не просто попасть, а взять титул!". Команда Азата Максума - об UFC "Наша цель - не просто попасть, а взять титул!". Команда Азата Максума - об UFC
22 января, 23:43
MMA
Прием Резникова номинирован на лучший сабмишен года Прием Резникова номинирован на лучший сабмишен года
22 января, 14:17
MMA
Шавкат Рахмонов первым из казахстанских бойцов попал в PPV-трансляцию UFC Шавкат Рахмонов первым из казахстанских бойцов попал в PPV-трансляцию UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus