Сколько заработал Федор Емельяненко за прощальный бой в ММА

Сегодня, 5 февраля, в Инглвуде (США) известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко провел последний бой в ММА. Он встречался против американца Райана Бейдера в рамках главного события турнира Bellator 290, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Видео можно посмотреть здесь. Таким образом Емельяненко не смог у него взять реванш за поражение в их первом бою, состоявшемся в январе 2019 года и завершившемся победой американца быстрым нокаутом уже на 35-й секунде.

Этим самым Бейдер сохранил свой чемпионский пояс в тяжелом весе и, по информации MMA Fighting, заработал 150 тысяч долларов, гонорар Емельяненко составил 100 тысяч.

После поединка Федор объявил о завершении карьеры. На счету 46-летнего россиянина 40 побед и семь поражений в ММА.

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