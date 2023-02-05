Федор Емельяненко нокаутом проиграл чемпионский бой и завершил карьеру

Сегодня, 5 февраля, в Инглвуде (США) состоялся турнир Bellator 290, главным событием которого стал бой-реванш чемпиона промоушена в тяжелом весе американца Райана Бейдера и россиянина Федора Емельяненко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Американец в партере начал безжалостно избивать Емельяненко, чем вынудил рефери остановить поединок.

Таким образом Бейдер сохранил свой чемпионский пояс, а Емельяненко после боя объявил о завершении карьеры.

Напомним, их первый бой прошел в январе 2019 года и завершился победой американца быстрым нокаутом уже на 35-й секунде.

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