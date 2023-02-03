Несбывшаяся мечта UFC и многолетний конфликт с родным братом: пять фактов о Федоре Емельяненко

Утром в воскресенье, 5 февраля, в Инглвуде (Калифорния, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. Главным событием этого ивента будет поединок за пояс чемпиона в тяжелом весе между американцем Райаном Бейдером (30-7-0-1) и россиянином Федором Емельяненко (40-6-0-1). Для 46-летнего Емельяненко это будет последний бой в карьере, вне зависимости от исхода противостояния. Корреспондент Vesti.kz подготовил несколько интересных фактов о Федоре.

Емельяненко - один из сильнейших бойцов всех времен, абсолютная легенда мирового ММА и один из последних представителей так называемой "старой школы". Последним поединком в его карьере станет реванш с 39-летним Бейдером. Их первый бой прошел в январе 2019 года и завершился быстрым нокаутом американца уже на 35-й секунде поединка. С тех пор россиянин одержал две победы в двух противостояниях, а Райан выиграл трижды при двух неудачах.

Второй бой между Райаном и Федором пройдет в воскресенье, 5 февраля, не ранее 09:00 по времени Астаны. Посмотреть поединок в прямом эфире можно будет на телеканале Setanta Sports 1.

Служба в армии

В период с 1995 по 1997 год Федор служил в армии, причем сначала в пожарных войсках, а потом в танковой дивизии. Все это время будущая легенда ММА не забывал о спорте, постоянно поддерживая себя в форме. Сам Емельяненко не раз говорил о той пользе, которую ему дала армейская служба. По его словам, он уходил в армию молодым человеком, а вернулся уже мужчиной.

Также Федор рассказывал, что в середине 90-х без дедовщины в армии было никак. Несмотря на это, себя в обиду боец не давал, и порой ему приходилось драться, чтобы отстоять честь. Отметим, что Емельяненко был демобилизован в звании рядового.

На фото слева снизу

Один из самых скромных бойцов мира

Емельяненко-старшего многие полюбили не только за яркие нокауты и беспроигрышную серию, продолжавшуюся много-много лет, но и за его характер и человечность. Каких бы успехов ни добивался Федор, он всегда оставался таким, каким был с самого начала карьеры.

Федор практически никогда не использовал трешток, уважительно относился к своим соперникам, да и в целом ко всем людям, которые есть в ММА-индустрии. Он любезно отвечал на вопросы журналистов, а также всегда оставался искренним для фанатов.

Слава и деньги не изменили его как человека. Он не стал одеваться роскошно или делать какие-то дорогие покупки и относился к деньгам, как к возможности помочь своей семье и близким.

Перестал употреблять алкоголь

Именитый боец не раз говорил, что отрицательно относится к курению и алкоголю. В молодости Федор еще мог позволить себе выпить и не отказывался от алкогольных напитков, но со временем он занял в этом вопросе принципиальную позицию.

Как объяснял ее Емельяненко, он часто стал сталкиваться с тем, что при виде русского человека (его самого) другие начинали ассоциировать весь русский народ с водкой. Чтобы развеять этот стереотип, Федор сам отказался от употребления алкоголя.

Несколько лет назад он говорил, что может себе позволить пару бокалов красного вина в хорошей компании, но не более того. Также боец считает, что избавляться от пагубных привычек нужно с божьей помощью, а не посредством кодирования.

Отношения с братом

Родной брат Федора - Александр Емельяненко (на пять лет младше) - во многом его полная противоположность. Емельяненко-младший также является известным бойцом, который многого добился в мире ММА, но до уровня Федора он так и не дорос.

В десять лет Федор начал заниматься боевыми единоборствами, а так как младшего брата оставить было не с кем, брал его с собой. Так он приучил и самого Александра к спорту, и все это вылилось в профессиональную карьеру обоих.

Много лет казалось, что братья здорово взаимодополняют друг друга. Случалось и такое, что Федор "мстил" за Александра, к примеру, как было в противостояниях с известным хорватом Мирко Филиповичем. Этот боец жестко избил Емельяненко-младшего в их бою, а затем вызвал на поединок Федора. Старший из братьев смотрел этот бой по телевизору и был вне себя от увиденного в ходе схватки. Федор позволил себе целый ряд нецензурных высказываний, и такое поведение совсем нехарактерно для скромного и порядочного спортсмена. В итоге Федор победил Филиповича решением и таким образом "отомстил" за младшего брата.

Но судьба у Александра кардинально отличается от той, которая была предписана Федору. Постоянные конфликты и скандалы, дебоши в ресторанах и самолетах, ДТП на дорогах, тюремный срок за изнасилование - это все то, с чем сталкивался Емельяненко-младший. После своего срока, уже второго по счету, их отношения со старшим братом испортились.

Александр обвинял старшего брата в том, что тот его не поддерживает, а затем заявил, что среди друзей Федора одни подхалимы, которые не могут сказать ему правду в лицо. В ответ на это Федор назвал младшего брата Иудой.

В 2019-м Федор громко ответил на вопрос о младшем брате, сказав, что для него Александр мертв. В ответ на это Емельяненко-младший неоднократно заявлял, что не хочет иметь с Федором ничего общего и что своим поведением старший брат показывает лишь свою сущность. Были оскорбления и похлеще, но даже по этим историям понятно, как отдалились друг от друга Федор и Александр.

Сейчас у каждого своя жизнь. Федор будет биться в последний раз, а затем завершит карьеру. Причем подерется он в одном из ведущих промоушенов планеты за пояс чемпиона. Что касается Александра, то он зачастую испытывает проблемы с алкогольной зависимостью. Кроме того, в последние годы младший из братьев участвует в поединках по поп-боксу, и далеко не всем приятно видеть в ринге Александра. В первую очередь не из-за его характера, а из-за нехорошего внешнего вида. Все это в большей степени связывают с нездоровым образом жизни Емельяненко-младшего.

Возможно, что когда-то пути братьев вновь пересекутся, и они простят друг друга. Но пока об этом говорить нет смысла - каждый сосредоточен на своих делах. Если судить со стороны, то возникает чувство, что друг о друге братья особо и не вспоминают.

Несбывшаяся мечта UFC и Даны Уайта

Федор стал тем бойцом, которого так и не смогли заполучить в свои ряды UFC и президент промоушена Дана Уайт, хотя попыток подписать контракт с россиянином было немало. В 2009 году американская организация подготовила специальный контракт для Емельяненко. Уайт позже говорил, что предложение было очень щедрым, но в итоге россиянин якобы чуть ли не рассмеялся от таких условий. Боссы UFC были в шоке и отчасти даже оскорблены. Планов на Федора у них было много, включая проведение огромных турниров в России.

В итоге Федор подписал контракт со Strikeforce, где ему понравились самые разные детали договоренностей. Например, при подписании контракта с UFC бойцу запрещались любые сторонние другие соревнования, к примеру, по боевому самбо. Однако Федору такие ограничения не нравились. В Strikeforce же пошли на уступки Емельяненко, и в итоге тот остался доволен.

В 2011-м Strikeforce стал частью UFC, а у Федора впервые в карьере случилась серия из трех поражений кряду. Уайт не стал подписывать с ним контракт, заявив, что всегда считал Федора переоцененным файтером. Но Емельяненко на этом не остановился и продолжил выступать в других лигах, снова выйдя на победную тропу.

В 2012-м он вновь заинтересовал Уайта и даже заставил его усомниться в громких заявлениях о своем уровне. Как рассказывал впоследствии президент лиги, они были как никогда близки к подписанию контракта с Федором, но затем случилось то, чего никто не ожидал - умер отец Емельяненко. После этого Федор приостановил карьеру на несколько лет.

В 2016-м вновь были слухи о скором подписании Федора в UFC. Говорилось, что организация готова предложить бойцу отличные условия. Однако затем Емельяненко провел неоднозначный бой, в котором решение судей подверглось критике. В итоге свое предложение UFC сделали более скромным, а еще они прямо заявили Федору, что их интересует лишь он один и никого из его команды подписывать они не желают.

Емельяненко воспринял это как неуважение в свой адрес и в итоге оказался в Bellator. Вот такой выдалась история взаимоотношений лучшей лиги мира и одного из величайших бойцов всех времен, и им так и не суждено было оказаться на одной стороне. В последнее время Уайт если и говорит про Федора, то с таким намеком, что UFC особо ничего и не потеряли. Но все же кажется, что Дана лукавит, ведь ни одна лига мира не могла не мечтать о подписании Емельяненко, когда он был на пике.

Карьера у Федора выдалась длинная и насыщенная. Это история побед, но не без падений и потерь. Однако Емельяненко сделал себе такое имя, создал такой образ, что вне зависимости от результата реванша с Бейдером его будут называть настоящим чемпионом и поспорить с этим будет сложно.

Фото: "Чемпионат" (1,6,7), Sputnik (2), Bellator (3), РБК Спорт (4), "Спорт-Экспресс" (5)©️

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