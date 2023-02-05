Видео поражения Федора Емельяненко нокаутом в бою-реванше

Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко не смог взять реванш у американца Райана Бейдера в главном событии турнира Bellator 290, который состоялся сегодня, 5 февраля, в Инглвуде (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой завершился в первом раунде, когда Бейдер в партере массированными ударами по Федору заставил рефери остановить поединок.

Этим самым 39-летний американец сохранил свой чемпионский пояс промоушена в тяжелом весе, тогда как 46-летний Емельяненко после боя объявил о завершении карьеры.

Напомним, их первый бой прошел там же, в Инглвуде, в январе 2019 года, и завершился победой американца быстрым нокаутом уже на 35-й секунде.

HISTORY MADE.



Ryan Bader defeats Fedor Emelianenko to retain the Heavyweight Title👏 @BellatorMMA pic.twitter.com/yNZJdbATXc — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) February 5, 2023

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы