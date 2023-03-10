Скандал с самым ожидаемым боем года лиги OCTAGON: узбек заплатил сопернику, чтобы тот упал

Неожиданную развязку получил бой на турнире Евразийской бойцовской лиги - OCTAGON 42, сообщают Vesti.kz.

Поединок, который назывался самым ожидаемым в году, как оказалось, стал еще и самым скандальным. Лига сделала по этому поводу официальное заявление.

Напомним, 4 марта в Ташкенте (Узбекистан) сошлись узбекистанец Одилхон Камолов и Камиль Карате из Таджикистана, которые до этого отметились мощным трэш-током.

Бой в итоге был признан несостоявшимся - Карате сломал руку при падении в первом раунде.

Теперь же в лиге заявили, что внутренней службой безопасности была выявлена и пресечена попытка организации договорного поединка.

Камолов и его представители пытались подкупить Карате, так как узбекский файтер не мог проиграть у себя на родине. За это представителю Таджикистана обещали шесть тысяч долларов - три тысячи до боя и три после.

Карате деньги взял, но участвовать в договорняке не хотел и сразу же сообщил о поступившем предложении представителям OCTAGON.

"Тогда его (Карате. - Прим. ред.) спросили: зачем ты взял эти деньги? На что Камиль Карате ответил, что в ультимативной форме ему сказали, что либо он возьмет деньги и ляжет в первом раунде, либо этому бою не бывать. Представитель Одилхона сказал, что легко сорвет бой. Причиной будет либо выдуманная Одилхоном травма, либо перевес", - рассказали в лиге.

Лигой было принято решение не снимать с карда бой, так как Карате не собирался сдавать поединок.

В день взвешивания Камолов не уложился в лимит, и поединок сначала отменили. Лига сняла поединок с турнира. Но Карате, который поднялся на две весовые категории, попросил все-таки провести этот бой. В итоге представитель Таджикистана получил страшную травму.