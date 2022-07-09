Секс-символ MMA узнала следующую соперницу и дату боя

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант узнала дату следующего боя в промоушене Bare Khuckle FC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир пройдет 20 августа в Лондоне. Ванзант, которая считается секс-символом MMA, сразится с американкой Чарисой Сигала.

Ранее в ночь с 23 на 24 июля Ванзант встречалась с американкой Рэйчел Остович. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC. По итогам схватки победа досталась Остович. Это был второй поединок Ванзант в Bare Knuckle FC, в дебютном бою в промоушене Пейдж уступила Бритен Харт.

Ванзант ранее выступала в UFC, но покинула промоушен после поражения от Аманды Рибас (11-2) на UFC 251 в июле 2020 года. Напомним, после выступлений в UFC спортсменка начала выступать в промоушене BKFC, который специализируется на поединках на голых кулаках.

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