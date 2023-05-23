Самый долгожданный реванш в казахстанском ММА состоится в Алматы

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Сегодня 13:29
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Единственный в мире трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш и единственный в мире трехкратный чемпион мира по рукопашному бою, действующий чемпион NAIZA Казбек Сагын проведут реванш, который является самым долгожданным в казахстанском ММА. Об этом сообщает Naiza

Лига проведет совместный турнир с URAL FC. Бойцы проведут поединок за пояс. Он состоится 23 июня в Алматы на Almaty Arena.

Первая их встреча состоялась в финале чемпионата мира по любительскому ММА в 2019 году, победителем тогда стал Жубаныш. Теперь же действующий чемпион постарается отомстить за свое поражение и сохранить пояс. 

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Метки:
MMA

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