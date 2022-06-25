Российский боец вышел в полуфинал гран-при Bellator

Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов выиграл четвертьфинальный бой в Гран-при легчайшего веса Bellator, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Магомедов нанес поражение Энрике Барзоле и из Перу.

Поединок прошел на турнире Bellator 282 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Магомедов выиграл удушающим приемом в четвертом раунде. В полуфинале Гран-при Магомедов проведет бой с американцем Патриком Миксом.

В профессиональных ММА Магомедов провел 21 бой (19 побед при двух поражениях). На счету Барзолы 28 поединков (20-6, еще две схватки завершились вничью).

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