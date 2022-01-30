Редким нокаутом закончился бой казахстанца в финале ЧМ по ММА

Казахстанский боец смешанного стиля Расул Хатаев стал серебряным призером чемпионата мира по ММА, проходившего в Абу-Даби, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира в весовой категории до 300 килограммов он уступил россиянину Шамсутдину Махмутову. Казахстанец пропустил несколько ударов и оказался в стоячем нокауте, вынудив рефери вмешаться и остановить поединок.

Ранее другой казахстанец Багдат Жубаныш совершил историческое достижение, став трехкратным чемпионом мира. Его почин поддержал Бекзат Жасия, выиграв второе золото для Казахстана.

А вот Дастан Жакыпбеков потерпел поражение в финальном бою.