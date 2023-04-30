Психанувший актер-боец из Казахстана высказался о следующем поединке

Известный актер, боксер и боец ММА Еркебулан Токтар (5-3) не намерен отдыхать от боев после поражения на турнире по смешанным единоборствам OCTAGON 44. Теперь 27-летний спортсмен намерен выступить в лиге кулачных боев Nomad Fighting Championship, сообщают Vesti.kz.

Боец выложил пост в Instagram на следующее утро после поражения от иранца Паяма Насери (4-1):

Нет времени унывать. Очень много болельщиков, нужно срочно поднять им настроение! Поздравляю соперника с победой. Нужно готовиться к следующему бою. Теперь он будет в стойке. Nomad.

Отметим, что Токтар уже бился в лиге Nomad Fighting. В августе прошлого года он дебютировал в промоушене, одержав победу решением.

Напомним, что после поражения на турнире OCTAGON 44 Еркебулан психанул, обвинив соперников в нежелании драться в стойке и пригрозив, что перестанет драться по правилам ММА.

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