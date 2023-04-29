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Казахстанский актер сенсационно проиграл на турнире по ММА

Казахстанский актер сенсационно проиграл на турнире по ММА
©Instagram/erkebulan_toktar

Известный казахстанский актер Еркебулан Токтар, ставший также бойцом смешанных единоборств и одной из главных звезд лиги OCTAGON, потерпел сенсационное поражение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 29 апреля, он принял участие в турнире OCTAGON 44 в Алматы. Его бой стал соглавным событием шоу.

28-летний Токтар встречался с молодым соперником. 20-летний Паям Назари был явным аутсайдером - он впервые дрался за пределами Ирана и вышел на коротком уведомлении, заменив в этом поединке своего соотечественника.

Встреча завершилась во втором раунде. Полтора раунда Токтар гонял своего соперника, но затем Назари провел удушающий прием и неожиданно заставил актера сдаться.  

Казахстанский актер Еркебулан Токтар - сначала стал звездой ММА, а теперь дебютировал в профи-боксе

Напомним, что также в карде турнира победу всего на 13 секунде одержала Фируза Шарипова. В главном же бою будет оспорен титул чемпиона в полусреднем весе. Действующий обладатель пояса - 28-летний Магомед Магомедов (11-0) из Бахрейна - встретится с опытным казахстанцем - 37-летним Адилем Боранбаевым (21-9-1). 

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Метки:
Токтар Еркебулан MMA

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