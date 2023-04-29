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Фируза Шарипова вырубила соперницу на 13 секунде боя по правилам ММА

Фируза Шарипова вырубила соперницу на 13 секунде боя по правилам ММА
©OCTAGON

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала победу в третьем бою по правилам ММА, сообщает корреспондент Vesti.kz

Сегодня, 29 апреля, она приняла участие в турнире OCTAGON 44 в Алматы. Соперницей 28-летней Шариповой стала 22-летняя россиянка Илона Бондаренко. 

На счету казахстанки до этого было две победы в первых раундах в двух поединках - она выигрывала и приемом, и нокаутом. На этот раз она тоже не стала затягивать. Шарипова сразу же пошла в атаку, обрушив на соперницу серию ударов, и нокаутировала ее на 13 секунде встречи. 

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В главном бою турнира OCTAGON 44 будет оспорен титул чемпиона в полусреднем весе. Действующий обладатель пояса - 28-летний Магомед Магомедов (11-0) из Бахрейна - встретится с опытным казахстанцем - 37-летним Адилем Боранбаевым (21-9-1). 

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Метки:
Шарипова Фируза MMA

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