Фируза Шарипова вырубила соперницу на 13 секунде боя по правилам ММА

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала победу в третьем бою по правилам ММА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 29 апреля, она приняла участие в турнире OCTAGON 44 в Алматы. Соперницей 28-летней Шариповой стала 22-летняя россиянка Илона Бондаренко.

На счету казахстанки до этого было две победы в первых раундах в двух поединках - она выигрывала и приемом, и нокаутом. На этот раз она тоже не стала затягивать. Шарипова сразу же пошла в атаку, обрушив на соперницу серию ударов, и нокаутировала ее на 13 секунде встречи.

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В главном бою турнира OCTAGON 44 будет оспорен титул чемпиона в полусреднем весе. Действующий обладатель пояса - 28-летний Магомед Магомедов (11-0) из Бахрейна - встретится с опытным казахстанцем - 37-летним Адилем Боранбаевым (21-9-1).

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