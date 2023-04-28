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Фируза Шарипова и UFC: переход казахстанки в лучшую лигу мира реально возможен?

Фируза Шарипова и UFC: переход казахстанки в лучшую лигу мира реально возможен?
©OCTAGON

Известная казахстанская боксерша, чемпионка мира по версиям WBU и IBA Фируза Шарипова (15-2, 8 КО) готовится к своему третьему профессиональному поединку по правилам ММА (2-0). На турнире OCTAGON 44 в Алматы, который пройдет завтра, 29 апреля, она выступит в главном карде.

28-летняя Шарипова периодически напоминает о своей цели в смешанных единоборствах - чемпионстве UFC. Она уже заявляла, что горит желанием подраться с двойной чемпионкой американского промоушена Амандой Нуньес (22-5). Корреспондент Vesti.kz оценил шансы Фирузы попасть в UFC. 

Шарипова дебютировала в ММА всего девять месяцев назад. Завтра ее ждет третий профессиональный бой, и пока ее рекорд 2-0 с двумя досрочными победами в первых раундах. Казахстанка уже удивила фанатов, выиграв один из поединков удушающим приемом. Она действительно старается развиваться всесторонне, не ограничиваясь своими боксерскими навыками в клетке.

С точки зрения спортивных результатов в этом виде спорта говорить о переходе, и уж тем более о громких боях и поясе UFC, конечно, рано. Но Шариповой такие инструменты доступны по той причине, что она уже сделала себе имя в профессиональном боксе, и является одной из самых популярных спортсменок страны. За счет хайпа и громких слов она действительно может привлечь внимание многих промоушенов.

Однако в UFC, как правило, на такое реагируют редко. Это лига, которая серьезно относится к контрактным обязательствам своих бойцов, и там не пойдут на какие-либо уступки. Если боец подписывает контракт с UFC, то он бьется только там (исключение - Конор МакГрегор). Чтобы действительно биться в UFC, Шариповой придется оставить или, по крайней мере, приостановить карьеру в боксе. Но если на ринге она уже звезда и у нее есть шансы оставаться на вершине, то в октагоне все не так просто, и там есть риск упасть.

Чтобы попасть в UFC, Фирузе будет недостаточно просто оставить бокс. Для этого казахстанке нужно одержать ряд побед над хорошими соперницами. Пока же она победила лишь дебютантку и соперницу с рекордом 0-2, а теперь вновь подерется с еще одной дебютанткой (данные Sherdog). В UFC при подписании контрактов тоже обращают внимание на уровень оппозиции, ведь это немаловажный фактор. Фанаты не поймут, если промоушен начнет подписывать файтеров с так называемыми "набитыми" рекордами.

Рассматривая шансы с этой точки зрения, можно прийти к выводу, что у Шариповой действительно больше возможностей попасть в UFC именно за счет хайпа и имени в мировом боксе. Условно, если чемпионка Нуньес как-то отреагирует на слова Фирузы, или если сам Дана Уайт, являющийся фанатом бокса, заинтересуется этой идеей. Но пока ни Нуньес, ни кто-либо из UFC на слова Шариповой никак не реагировал. Вероятнее всего, до них эти цитаты даже не дошли. 

Если Фируза будет стабильно выступать по правилам ММА, продолжит побеждать и будет повышать уровень оппозиции, то ее шансы на попадание в UFC будут становиться выше. Но пока, на данный момент, казахстанская боксерша очень далека от лучшей лиги мира по ММА, не говоря о чемпионском статусе в ней.

Подробнее о завтрашнем турнире и поединке Шариповой на турнире OCTAGON 44 вы можете прочитать в нашем материале:

Возвращение Токтара и бой Фирузы с девушкой-борцом. Что нужно знать о субботнем турнире OCTAGON

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Метки:
MMA UFC Нуньес Аманда Шарипова Фируза Казахстан Профессиональный бокс МакГрегор Конор

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