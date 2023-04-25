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Короли и королевы лайков: топ-15 популярных казахстанских спортсменов в Instagram

Короли и королевы лайков: топ-15 популярных казахстанских спортсменов в Instagram
©Instagram.com/gggboxing

Ведение соцсетей - это один из факторов, напрямую влияющий на медийность и популярность людей. Большинство известных спортсменов тоже стараются делиться с подписчиками интересным контентом, чтобы оставаться на виду и показывать себя в обычной жизни. Корреспондент Vesti.kz составил рейтинг 15 самых популярных казахстанских спортсменов в Instagram.

При анализе аккаунтов известных отечественных спортсменов мы определили, что около 50 из них имеют аудиторию, превышающую значение в 100 тысяч подписчиков. Что касается топ-15, то там цифры еще более впечатляющие. 

15. Жалгас Жумагулов (ММА) - 331 тысяча подписчиков

14. Елена Рыбакина (теннис) - 355 тысяч подписчиков

13. Фируза Шарипова (бокс, ММА) - 370 тысяч подписчиков

12. Айтым Жакупов (воркаут) - 409 тысяч подписчиков

11. Данияр Елеусинов (бокс) - 430 тысяч подписчиков

10. Илья Ильин (тяжелая атлетика) - 474 тысячи подписчиков

9. Куат Хамитов (ММА) - 477 тысяч подписчиков

8. Еркебулан Токтар (ММА, бокс) - 602 тысячи подписчиков

7. Асылхан Толепов (ММА) - 844 тысячи подписчиков

6. Айгерим Абилкадирова (дзюдо) - 904 тысячи подписчиков

5. Шавкат Рахмонов (ММА) - 957 тысяч подписчиков

4. Ардак Назаров (ММА) - 1 миллион подписчиков

3. Сабина Алтынбекова (волейбол) - 1,1 миллиона подписчиков

2. Ангелина Лукас (бокс) - 1,4 миллиона подписчиков

1. Геннадий Головкин (бокс) - 4,7 миллиона подписчиков

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