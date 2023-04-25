Короли и королевы лайков: топ-15 популярных казахстанских спортсменов в Instagram

Ведение соцсетей - это один из факторов, напрямую влияющий на медийность и популярность людей. Большинство известных спортсменов тоже стараются делиться с подписчиками интересным контентом, чтобы оставаться на виду и показывать себя в обычной жизни. Корреспондент Vesti.kz составил рейтинг 15 самых популярных казахстанских спортсменов в Instagram.

При анализе аккаунтов известных отечественных спортсменов мы определили, что около 50 из них имеют аудиторию, превышающую значение в 100 тысяч подписчиков. Что касается топ-15, то там цифры еще более впечатляющие.

15. Жалгас Жумагулов (ММА) - 331 тысяча подписчиков

View this post on Instagram A post shared by 𝐙𝐡𝐚𝐥𝐠𝐚𝐬 𝐙𝐡𝐮𝐦𝐚𝐠𝐮𝐥𝐨𝐯 | 𝐌𝐌𝐀 | 𝐔𝐅𝐂 (@zhumagulov_zhalgas) 14. Елена Рыбакина (теннис) - 355 тысяч подписчиков

View this post on Instagram A post shared by Women’s Tennis Association (@wta) 13. Фируза Шарипова (бокс, ММА) - 370 тысяч подписчиков

View this post on Instagram A post shared by 📢🇰🇿🇰🇿🇰🇿📢 (@sharipova_firuza) 12. Айтым Жакупов (воркаут) - 409 тысяч подписчиков

View this post on Instagram A post shared by AITYM ZHAKUPOV (@aitymzhakupov) 11. Данияр Елеусинов (бокс) - 430 тысяч подписчиков

View this post on Instagram A post shared by Daniyar Yeleussinov (@yeleussinovdaniyar) 10. Илья Ильин (тяжелая атлетика) - 474 тысячи подписчиков

View this post on Instagram A post shared by Илья Ильин (@ilyailyinforever) 9. Куат Хамитов (ММА) - 477 тысяч подписчиков

View this post on Instagram A post shared by Куат Хамитов (@kuat__khamitov) 8. Еркебулан Токтар (ММА, бокс) - 602 тысячи подписчиков

View this post on Instagram A post shared by Еркебулан Токтар (@erkebulan_toktar) 7. Асылхан Толепов (ММА) - 844 тысячи подписчиков

View this post on Instagram A post shared by Асылхан Толепов (@assylkhantolepov) 6. Айгерим Абилкадирова (дзюдо) - 904 тысячи подписчиков

View this post on Instagram A post shared by Абилкадирова Айгерим Жанатовна (@ab_aigerimm) 5. Шавкат Рахмонов (ММА) - 957 тысяч подписчиков

View this post on Instagram A post shared by Shavkat Rahmonov (@shavkatrakhmonov94) 4. Ардак Назаров (ММА) - 1 миллион подписчиков

View this post on Instagram A post shared by ARDAK NAZAR (@ardaknazarov) 3. Сабина Алтынбекова (волейбол) - 1,1 миллиона подписчиков

View this post on Instagram A post shared by Sabina Altynbekova | S20 (@altynbekova_20) 2. Ангелина Лукас (бокс) - 1,4 миллиона подписчиков

View this post on Instagram A post shared by Angelina Lukas (@angelina_lukas1997) 1. Геннадий Головкин (бокс) - 4,7 миллиона подписчиков

View this post on Instagram A post shared by Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)

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