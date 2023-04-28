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Новости спорта Единоборства MMA

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Возвращение Токтара и бой Фирузы с девушкой-борцом. Что нужно знать о субботнем турнире OCTAGON

Возвращение Токтара и бой Фирузы с девушкой-борцом. Что нужно знать о субботнем турнире OCTAGON
©OCTAGON

Уже в эту субботу, 29 апреля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака (Алматы) состоится шестой по счету турнир бойцовской лиги Octagon League в этом году - OCTAGON 44. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом интересном, что ждет любителей ММА в рамках этого ивента.

Турнир начнется в 18:00 по столичному времени и будет показан в прямом эфире на YouTube-канале промоушена, а также на сайте телеканала Qazsport. Билеты на турнир можно купить по этой ссылке - цены варьируются от трех до 15 тысяч тенге. 

Ожидается, что в рамках турнира состоятся 16 поединков с участием 32 бойцов. Большинство из участников представляют Казахстан (15), также будут бойцы из Кыргызстана и Ирана (по 4), Узбекистана (3), Таджикистана (2), Азербайджана, России, Бразилии и Бахрейна (все - по 1). Зрителей ждут 14 мужских и два женских боя. 

Говоря о самых ожидаемых боях, нельзя не отметить третий профессиональный поединок по правилам ММА казахстанской боксерши Фирузы Шариповой (2-0). 28-летняя чемпионка мира, по версиям IBA и WBU, на турнире OCTAGON 44 встретится с 22-летней россиянкой Илоной Бондаренко (1-0). 

Пока на счету Шариповой две победы в первых раундах в двух поединках - она выигрывала и приемом, и нокаутом. Что касается Бондаренко, то известно, что она является кандидаткой в мастера спорта по вольной борьбе. У нее также имеется опыт в выступлениях по панкратиону.

Кажется, что мотиваций у Шариповой хоть отбавляй. В ходе подготовки к противостоянию она заявила, что ее цель - стать чемпионкой UFC

Рекомендуется к просмотру и очередной поединок с участием казахстанского легковеса Олжаса Ескараева (13-6). 30-летнего файтера ждет противостояние с 33-летним Айдарбеком Кабыловым (10-6) из Кыргызстана.

Посмотрим, чем завершится противостояние неуступчивого Ескараева и опасного финишера Кабылова, который идет на серии из четырех побед нокаутом, причем все эти финиши он оформил в первом раунде.

В соглавном событии вечера зрителей ждет выступление любимца алматинской публики, известного бойца и актера Еркебулана Токтара (5-2). Один из самых звездных бойцов лиги, 28-летний Токтар, встретится с молодым соперником из Ирана - 20-летним Паямом Назари (3-1).

Четыре месяца назад Токтар нокаутировал другого иранского файтера Джабера Мирзазаде, поэтому он постарается одержать верх и над его соотечественником. Но сделать это не так просто, ведь двоих своих последних соперников Назари задушил в первых раундах.

В главном бою турнира OCTAGON 44 будет оспорен титул чемпиона в полусреднем весе. Действующий обладатель пояса - 28-летний Магомед Магомедов (11-0) из Бахрейна - встретится с опытным казахстанцем - 37-летним Адилем Боранбаевым (21-9-1).

За два с половиной года Магомедов добыл 11 побед в 11 поединках, и он не намерен останавливаться на достигнутом. Но теперь у него на пути крепкий Боранбаев, который в 2019-м становился чемпионом Bushido.

Фанатам смешанных единоборств необходимо уже сейчас планировать свои выходные, потому что лучшей альтернативы для субботнего вечера, наверное, уже не будет! 

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Метки:
MMA Казахстан Алматы Шарипова Фируза Токтар Еркебулан UFC

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