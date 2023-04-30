Осторожно, маты. Казахстанский боец-актер психанул после сенсационного поражения

Известный казахстанский боец Еркебулан Токтар (5-3) не сдержал эмоций после сенсационного поражения в соглавном событии вечера на турнире OCTAGON 44 в Алматы. Накануне 27-летний файтер потерпел поражение, попавшись на удушающий прием, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вчера, 29 апреля, известный актер, боец ММА и боксер Токтар провел первый поединок в 2023 году. На 44-м номерном турнире лиги OCTAGON казахстанец встретился с вышедшим на бой на коротком уведомлении 21-летним иранцем Паямом Назари (4-1). Во втором раунде Еркебулан неожиданно проиграл - сначала был отправлен в нокдаун резким ударом, а затем задушен в партере.

Токтар, который все свои бои проиграл именно приемами, не сдержал эмоций по окончании поединка. Взяв микрофон в руки, он шокировал публику своей речью:

Мужики, девчонки, спасибо за поддержку! Я, б**** (блин), завяжу, на *** (фиг), с ММА! Эй, есть кто-то один, кто будет рубиться в стойке?! Не делая проходы (в ноги)?! У меня нет времени тренировать борьбу, просто нет! Рубитесь со мной же, наконец! Выходите сюда и начинаете бороться! В кулачке любого порву!

Отметим, что все свои победные бои Еркебулан завершил нокаутами, поэтому он является ярко выраженным ударником в клетке. Однако соперники уже не раз воспользовались слабым местом казахстанца - отсутствием должной подготовки в борьбе и грэпплинге.

Напомним, что в рамках этого же турнира свою третью победу в ММА одержала Фируза Шарипова (3-0), а единственный казахстанский соперник Шавката Рахмонова потерпел поражение в титульном противостоянии.

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