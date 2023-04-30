Единственный казахстанский соперник Рахмонова проиграл бой за титул чемпиона лиги OCTAGON

37-летний казахстанский боец Адиль Боранбаев не смог стать новым чемпионом лиги OCTAGON в полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Титульный поединок являлся главным событием турнира OCTAGON 44 в Алматы.

Соперником Боранбаева был небитый обладатель пояса - 28-летний Магомед Магомедов.

Поединок, запланированный на пять раундов, завершился в третьем. Угол Боранбаева отказался от продолжения борьбы. У казахстанца сильно пострадал глаз, которым он уже не мог видеть. Отметим, что секундировал бойцу известный казахстанский файтер Артем Резников.

Напомним, что Боранбаев в 2016 году встречался с Шавкатом Рахмоновым на "Битве Номадов" и досрочно ему проиграл. Он остается единственным казахстанским соперником бойца UFC в профи из Казахстана.

В карде турнира OCTAGON 44 сенсационное поражение потерпел казахстанский актер Еркебулан Токтар, которого заставили сдаться. Также, по правилам ММА, выступила боксерша Фируза Шарипова, которая вырубила свою соперницу уже на 13-й секунде.

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