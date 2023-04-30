Макгрегор нашел себе нового соперника? Это не ММА, и даже не бокс

Ирландская суперзвезда ММА Конор Макгрегор (22-6) посетил турнир лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship - BKFC 41. После окончания главного боя вечера он вышел в клетку и провел дуэль взглядов с победителем поединка, передают Vesti.kz.

В главном событии турнира, прошедшего в Брумфилде (Колорадо, США), встретились два экс-бойца UFC. Американец Майк Перри (14-8 - в ММА) победил своего соотечественника Люка Рокхолда (16-6) техническим нокаутом во втором раунде.

Конор находился на трибунах и распивал спиртные напитки, а по окончании боя Перри - Рокхолд вышел в клетку. Там он устроил битву взглядов с Перри и пообещал, что "совсем скоро будет в этой игре".

Напомним, что анонсированных боев у 34-летнего Макгрегора по-прежнему нет, хотя он является одним из тренеров в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter (TUF). После окончания съемок и проведения турниров он должен встретиться в клетке с тренером другой команды - Майклом Чендлером (23-8).

Свой последний поединок Макгрегор провел в июле 2021-го, когда во второй раз подряд проиграл американцу Дастину Порье и получил серьезную травму - открытый перелом ноги.

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