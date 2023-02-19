Сегодня, 19 февраля, в Алматы состоится турнир по ММА - OCTAGON 41, где в главном поединке за титул в наилегчайшем весе будут биться казахстанец Дамир Толенов (8-0) по прозвищу "Казахстанский Сехудо" и Шерзод Ибодилоев (5-0) из Таджикистана.

Дамир выходит на вторую защиту своего титула, а Шерзод может стать первым бойцом из Таджикистана с поясом OCTAGON.

На турнире пройдут 14 поединков с участием бойцов из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Бразилии, Грузии, Ирана и Индии.



Начало турнира во дворце спорта имени Балуана Шолака в 18:00 по времени Астаны. Прямая трансляция на видео ниже.