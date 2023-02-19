Прямая трансляция защиты чемпионского титула "Казахстанским Сехудо" в Алматы

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 12:25
©Octagon

Сегодня, 19 февраля, в Алматы состоится турнир по ММА - OCTAGON 41, где в главном поединке за титул в наилегчайшем весе будут биться казахстанец Дамир Толенов (8-0) по прозвищу "Казахстанский Сехудо" и Шерзод Ибодилоев (5-0) из Таджикистана.

Дамир выходит на вторую защиту своего титула, а Шерзод может стать первым бойцом из Таджикистана с поясом OCTAGON.

На турнире пройдут 14 поединков с участием бойцов из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Бразилии, Грузии, Ирана и Индии.

Начало турнира во дворце спорта имени Балуана Шолака в 18:00 по времени Астаны. Прямая трансляция на видео ниже.

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Метки:
Бои по смешанным правилам MMA

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