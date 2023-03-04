Прямая трансляция турнира OCTAGON с самым ожидаемым боем года и двумя титульниками

Сегодня, 4 марта, в Ташкенте (Узбекистан) состоится турнир Евразийской бойцовской лиги - OCTAGON 42, сообщают Vesti.kz. На нем пройдут два титульных поединка, а также самый ожидаемый бой года, в котором сойдутся узбекистанец Одилхон Камолов и Камиль Карате из Таджикистана.

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Всего на турнире состоится 16 поединков. В главном событии казахстанец Жансерик Жаксыгулов будет биться с узбекистанцем Достоном Бозоровым, идущим на серии из семи побед, за пояс временного чемпиона OCTAGON в легком весе. Жаксыгулов вышел на замену своему соотечественнику Самату Мамедову, получившему травму.

В соглавном событии Мухаммаджон Курбанов может стать первым чемпионом OCTAGON из Узбекистана. Его соперником за титул в полулегком весе будет непобежденный Арген Абдыкадыров, выходящий в октагон с двумя флагами - Кыргызстана и Казахстана. У Аргена семь побед в семи боях и пять из них в OCTAGON, у Мухаммаджона - две победы в лиге.

Также на турнире состоится бой казахстанского ветерана ММА Адиля Боранбаева, который проведет свой первый поединок в лиге OCTAGON.

Отметим, что Камолов и Карате едва не подрались уже на взвешивании.

Начало турнира на арене ZOR TV Rennaissance hall в Ташкенте - в 19:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет на Youtube-канале OCTAGON TV.