Прямая трансляция турнира лиги Хабиба с титульным боем казахстанца

Сегодня, 10 декабря, в Атырау состоится турнир лиги Хабиба Нурмагомедова - Eagle FC 51, в главном поединке которого встретятся казахстанец Даурен Ермеков и Фаридун Одилов из Таджикистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Прямая трансляция события, посвященного памяти Абдулманапа Нурмагомедова, начнется в 18:00 по времени Астаны. Просмотр поединков будет доступен по этой ссылке.

В главном поединке Ермеков в ранге временного чемпиона лиги в среднем весе побьется за пояс полноценного чемпиона.

Ранее стало известно о том, что Одилов в ранге чемпиона Eagle FC не сделал вес, превысив его на 1,8 килограмма, и, по правилам организации, был лишен титула.

Также появилась информация о том, что поединок между ними сорвался.

Позже пресс-служба лиги подтвердила, что бой в силе.