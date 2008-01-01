Прямая трансляция турнира АСА 115 в Москве с главным боем Исмаилова и двумя казахстанцами в карде

Сегодня, 13 декабря, на "ВТБ Арене" в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам АСА 115, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Возглавит шоу один из крупнейших поединков года в России - средневес Магомед Исмаилов (16-2-1) поднялся полутяжелый дивизион, чтобы подраться с Иваном Штырковым (17-1-1).

В основном карде турнира проведут свои бои два казахстанца из команды Alash Pride FC. Соперником полулегковеса Нурсултана Касымханова (11-2) будет россиянин Алихан Сулейманов (11-2). А полутяжеловес Евгений Егембердиев (11-3) встретится с англичанином Люком Барнаттом (15-9).

Отметим, что организация транслирует свои бои только на собственной площадке - Pay-per-view ACA. Стоимость трансляции турнира АСА 115 составляет 349 рублей (1995 тенге). Купить ее можно на сайте промоушена.

Начало шоу запланировано на 20:00 по времени Нур-Султана.

Прочитать подробнее про турнир АСА 115 и превью поединков можно по этой ссылке.