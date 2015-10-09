Прямая трансляция чемпионского поединка Жалгаса Жумагулова против экс-бойца UFC

Сегодня в ночь с 28 на 29 декабря в Праге (Чехия) состоится один из самых ожидаемых поединков года для казахстанских болельщиков ММА. Чемпион европейской лиги OKTAGON в наилегчайшем весе казахстанец Жалгас Жумагулов (18-9) проведёт первую защиту титула в бою против чеха Давида Дворжака (22-6), сообщают Vesti.kz.

Поединок станет соглавным событием последнего турнира турнира OKTAGON, начало которого запланировано ориентировочно на 03:00 по астанинскому времени. Прямую трансляцию боя покажет телеканал Sport+.

Битва экс-бойцов UFC

Оба участника противостояния хорошо знакомы поклонникам UFC.

Жалгас Жумагулов, которому 37 лет, выступал в сильнейшей лиге мира до июня 2023 года. После ухода из UFC он выдал впечатляющую серию из четырёх побед подряд, завоевал чемпионский пояс OKTAGON и стал одним из лидеров европейской сцены ММА.

33-летний Давид Дворжак также провёл свой последний бой в UFC летом 2023 года. После этого чешский боец успешно перезапустил карьеру, одержав две победы подряд в новой организации.

Напряжение перед боем

Интриги поединку добавила и дуэль взглядов накануне турнира. Встреча соперников получилась крайне эмоциональной и быстро переросла в потасовку, что лишь подогрело интерес к чемпионскому противостоянию. Подробности и видео эпизода доступны по ссылке.

Предстоящий бой станет серьёзной проверкой для Жумагулова и одним из ключевых событий года для казахстанского ММА.

