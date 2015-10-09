Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
MMA
Сегодня 17:10
 

Жумагулов чуть не подрался с соперником на дуэли взглядов (видео)

  Комментарии

Жумагулов чуть не подрался с соперником на дуэли взглядов (видео) Жалгас Жумагулов. Фото: Vesti.kz/Турар Казангапов©

Чемпион бойцовской лиги OKTAGON казахстанец Жалгас Жумагулов (18-9) устроил потасовку со своим соперником перед защитой титула. Уже завтра, 28 декабря, его ждёт противостояние с чехом Давидом Дворжаком (22-6) в Праге (Чехия), сообщают Vesti.kz.

37-летний Жумагулов и 33-летний Дворжак являются экс-бойцами UFC. Они выступят в соглавном событии ивента. Дуэль взглядов между ними едва не переросла в драку:


Добавим, что оба спортсмена провели свои последние бои в UFC в июне 2023 года. С тех пор Жалгас одержал четыре победы кряду и стал чемпионом OKTAGON, а Дворжак выиграл оба поединка, в которых принял участие.

