Жумагулов чуть не подрался с соперником на дуэли взглядов (видео)

Чемпион бойцовской лиги OKTAGON казахстанец Жалгас Жумагулов (18-9) устроил потасовку со своим соперником перед защитой титула. Уже завтра, 28 декабря, его ждёт противостояние с чехом Давидом Дворжаком (22-6) в Праге (Чехия), сообщают Vesti.kz.

37-летний Жумагулов и 33-летний Дворжак являются экс-бойцами UFC. Они выступят в соглавном событии ивента. Дуэль взглядов между ними едва не переросла в драку:

Добавим, что оба спортсмена провели свои последние бои в UFC в июне 2023 года. С тех пор Жалгас одержал четыре победы кряду и стал чемпионом OKTAGON, а Дворжак выиграл оба поединка, в которых принял участие.

Махачев отказался от предложения UFC и высказался о бое с Рахмоновым

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!