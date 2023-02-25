Потасовка на турнире в Алматы: Серик Сапиев едва не подрался с борцом

Звездный турнир по Batyrball с участием именитых спортсменов едва не обернулся потасовкой во главе с олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым, сообщают Vesti.kz.

Соревнования прошли в рамках турнира NAIZA 49 в Алматы, в них выступили восемь команд по Batyrball. Одну из них - Karagandy Sport Academy - представляет Сапиев.

В одном из эпизодов борец Зелимхан Мусиханов - представитель команды топового файтера Артема Резникова Sever-Yug, жестко бросил Сапиева на настил.

Олимпийскому чемпиону, очевидно, такой прием не понравился и он решил высказать оппоненту претензию. Мусиханов, в свою очередь, тоже сдерживаться не стал. В итоге в клетке чуть не возникла потасовка. Сапиева и его соперника пришлось успокаивать другим членам команд.

Batyrball - это новый вид спорта, который стал популярным в лиге NAIZA. Он совмещает в себе элементы ММА (клетка), баскетбола (мяч и кольцо), регби (борьба за игровой снаряд) и борьбу (удерживание/блокирование соперников).