Потасовка на турнире в Алматы: Серик Сапиев едва не подрался с борцом

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 23:28
©кадр из видео

Звездный турнир по Batyrball с участием именитых спортсменов едва не обернулся потасовкой во главе с олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым, сообщают Vesti.kz

Соревнования прошли в рамках турнира NAIZA 49 в Алматы, в них выступили восемь команд по Batyrball. Одну из них - Karagandy Sport Academy - представляет Сапиев.

В одном из эпизодов борец Зелимхан Мусиханов - представитель команды топового файтера Артема Резникова Sever-Yug, жестко бросил Сапиева на настил.

Олимпийскому чемпиону, очевидно, такой прием не понравился и он решил высказать оппоненту претензию. Мусиханов, в свою очередь, тоже сдерживаться не стал. В итоге в клетке чуть не возникла потасовка. Сапиева и его соперника пришлось успокаивать другим членам команд. 

Batyrball - это новый вид спорта, который стал популярным в лиге NAIZA. Он совмещает в себе элементы ММА (клетка), баскетбола (мяч и кольцо), регби (борьба за игровой снаряд) и борьбу (удерживание/блокирование соперников).

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Метки:
Сапиев Серик NAIZA MMA Казахстан Сборная Казахстана по боксу

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