Попался на уловки кикбоксера, или что случилось с ногой Оспанова в проигранном бою

Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов (11-5) не смог продолжить поединок на турнире Eagle FC 44 в Майами (Флорида, США). Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, что случилось с ярким ударником после десяти минут ожесточенного боя.

Соперником 32-летнего казахстанца был француз Дилан Сальвадор (4-1). Угол "Сункара" принял решение отказаться от продолжения поединка во время перерыва между второй и третьей пятиминутками.

Во время оглашения результата Оспанов держался за правое колено, всем видом показывая, что имеется повреждение. Но и это не просто так, ведь травму нанес Арману именно Сальвадор.

Еще в первом раунде француз с кикбоксерской базой начал нещадно разбивать правую ногу соперника своими мощными лоукиками. За первые пять минут поединка Оспанов принял на себя по меньшей мере семь ударов в область коленного сустава и правого бедра.

Во втором раунде на время все об этом подзабыли, но в середине пятиминутки Дилан вновь включил лоукики. За сто секунд до конца раунда один из таких сбил Оспанова с ног, и уже к тому моменту покраснение на бедре казахстанца можно было заметить невооруженным глазом.

После этого последовала борьба в партере, а затем и в клинче. Расцепив захват соперника, Оспанов попытался сделать несколько шагов в сторону от него, но в итоге оступился, опершись как раз на правую ногу. После этого Сальвадор обрушил на казахстанца шквал атак, забрав концовку второго раунда.

За последнюю минуту поединка по больному бедру Оспанова в клинче прилетело еще несколько жестких коленей от французского файтера. Было понятно, что сохранить максимальную работоспособность к заключительному раунду правая нога казахстанца не сможет.

В итоге оказалось, что Оспанов вообще не вышел на последний раунд, и победа досталась Сальвадору.

В интервью после боя француз заявил, что постоянные лоукики были частью его плана на поединок с Оспановым. По его словам, он изучил противника и углядел в нем отсутствие хорошей защиты от подобных ударов, чем и воспользовался в бою.

Пока сам Оспанов не комментировал произошедшее, и нам остается ждать официальных новостей о состоянии здоровья бойца.

Отметим, что казахстанец решил закрыть паузу этим поединком в Eagle FC. Его основной целью был новый сезон в лиге PFL, который начнется весной. Если травма окажется серьезной, то она поставит под вопрос участие "Сункара" в этом турнире.

Видео полного боя. Как Арман Оспанов неожиданно проиграл в дебютном бою в лиге Хабиба

Фото: кадр из трансляции (1), Eagle FC (2)©️