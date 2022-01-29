Видео полного боя. Как Арман Оспанов неожиданно проиграл в дебютном бою в лиге Хабиба

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Казахстанский боец смешанного стиля Арман Оспанов (11-5) неудачно дебютировал в лиге Eagle FC. Это случилось на 44-м турнире промоушена в Майами (Флорида, США).
В последнем поединке предварительного карда 32-летний Оспанов бился с 28-летним Диланом Сальвадором (4-1) из Франции. Противостояние завершилось победой француза техническим нокаутом по итогам двух проведенных раундов.