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Видео полного боя. Как Арман Оспанов неожиданно проиграл в дебютном бою в лиге Хабиба

Сегодня 08:08
MMA

Казахстанский боец смешанного стиля Арман Оспанов (11-5) неудачно дебютировал в лиге Eagle FC. Это случилось на 44-м турнире промоушена в Майами (Флорида, США).

В последнем поединке предварительного карда 32-летний Оспанов бился с 28-летним Диланом Сальвадором (4-1) из Франции. Противостояние завершилось победой француза техническим нокаутом по итогам двух проведенных раундов.

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Метки:
Оспанов Арман MMA Нурмагомедов Хабиб
Сегодня 08:08
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Видео полного боя. Как Арман Оспанов неожиданно проиграл в дебютном бою в лиге Хабиба
Видео полного боя. Как Арман Оспанов неожиданно проиграл в дебютном бою в лиге Хабиба
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