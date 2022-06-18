Полное видео победного боя Резникова с экс-бойцом UFC на турнире за миллион долларов

Сегодня, 18 июня, казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников (22-6) провел четвертый бой в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках четвертьфинала Гран-при АСА Резников победил экс-бойца UFC из Бразилии Дави Рамоса (10-4). Их поединок в легком весе возглавил турнир АСА 140 в Сочи и был рассчитан на пять раундов. Соперники прошли всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Резникову. Таким образом, казахстанец прошел в полуфинал Гран-при.

Представляем вашему вниманию полное видео этого боя.