Первооткрыватель и кровавая заруба. Как казахстанские бойцы выступили на дебютном турнире промоушена Хабиба

Димаш Тулегенов

Дебютный турнир лиги Eagle FC (EFC) под руководством легендарного бойца Хабиба Нурмагомедова прошел с особым успехом для казахстанских спортсменов. Сразу четверо бойцов из пяти, представлявших Казахстан на этом ивенте, вышли из клетки победителями. Корреспондент Vesti.kz - о результатах боев и о том, что было сказано после поединков.

2 декабря Хабиб на своей пресс-конференции в Москве подтвердил информацию о покупке промоушена Gorilla Fighting Championhip (GFC). Непобежденный файтер сообщил о переименовании лиги в Eagle FC (Eagle в переводе с английского - "Орел", это прозвище Нурмагомедова). Он заявил, что собирается сделать из EFC организацию, которая будет работать с молодыми многообещающими бойцами и способствовать их развитию до самого высокого уровня. Чемпион UFC в легком весе пообещал много интересных изменений в лиге, которые должны понравиться действующим спортсменам. Кое-какие перемены в лучшую сторону уже заметны. К примеру, у бойцов была более стильная единая экипировка с названием промоушена, в социальных сетях начали публиковать интересные проморолики к боям в стиле лучших лиг мира, да и сама атмосфера турнира EFC 30 была несколько другой. На арене в Москве присутствовал сам Хабиб, а также целый ряд других известных бойцов: чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, близкий друг Нурмагомедова Ислам Махачев, бывший чемпион GFC Тагир Уланбеков и многие другие.







Первый победитель в истории лиги Хабиба - боец из Казахстана



Открывал турнир бой казахстанца Азамата Маркабаева (7-3) и представителя России Селема Евлоева (4-3). Казахстанец выходил в клетку в роли андердога. Селем, являющийся родным братом непобежденного бойца UFC Мовсара Евлоева, довольно уверенно начал поединок. Мощные удары Селема ногами раз за разом доставляли актюбинцу неприятности. В первом раунде Евлоев был лучше в стойке, но за казахстанцем был контроль в партере, также на счету Маркабаева попытка проведения удушения. Но добиться своего бойцу из команды Arlan MMA Pro Team было суждено уже во второй пятиминутке, когда он успешно поймал руку соперника на болевой прием. Евлоев не сдавался, но выкрик издал, после чего рефери засчитал это как вербальную сдачу. Ингушский боец был недоволен, а в его команде даже пообещали пересмотреть бой с руководством лиги. Но победа есть победа, а Маркабаев занесет себе ее в актив.







Напомним, турнир EFC 30 прошел в Москве в пятницу, 4 декабря. В главном поединке вечера претендент на пояс в легком весе Мехди Дакаев (12-2) победил чемпиона Гаджи Рабаданова (14-4-1) и стал новым обладателем титула в весе 70 килограммов.