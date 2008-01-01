На опыте. Казахстанка закатила настоящую рубку со своей соперницей и выиграла болевым приемом

37-летняя казахстанская спортсменка Асем Жакенова
(2-0) победила на турнире по смешанным единоборствам NFC 27
, который проходит в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В своем поединке уроженка Семея встретилась с 23-летней россиянкой Кариной Питецкой
(0-1), являющейся мастером спорта по вольной борьбе. Первый раунд прошел в стойке и был достаточно острым с обеих сторон. Во второй пятиминутке зрители больше наблюдали за борьбой в партере. В третьей пятиминутке стало заметно, что устала и Жакенова, и ее 23-летняя соперница.
В один момент Питецкая предприняла попытку перевести противницу на канвас, но в итоге сама оказалась в неудобном положении, отдав спину казахстанской спортсменке. Этим и воспользовалась Асем, которая изначально пыталась завершить поединок удушающим, но затем неожиданно вышла на болевой "армбар". Питецкая сначала терпела и не сдавалась, но спустя несколько секунд постучала, признав свое поражение.
После проведенного боя Жакенова поблагодарила своих болельщиков и призналась, что этот сложный поединок стал для нее уроком о том, что всегда нужно изучать соперников заранее. Перед турниром Асем заявила, что не знает свою оппонентку и знать о ней не желает.
Отметим, что бой между Жакеновой и Питецкой стал первым женским поединком в истории промоушена NFC.
Очередной турнир лиги Naiza Fighter Championship
можно посмотреть здесь:
В главном поединке вечера сразятся казахстанские представители наилегчайшего веса - Асу Алмабаев
(11-2) и Дархан Скаков
(3-0). Этот бой будет титульным.