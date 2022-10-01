Определился новый чемпион лиги Octagon

В Алматы состоялся главный бой турнира по MMA Octagon 35 и Brave CF 62, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В титульном поединке встречались казахстанец Бауржан Куанышбаев и боец из Бахрейна Магомед Магомедов.

Бой был рассчитан на пять раундов и продлился всю дистанцию. Победу в этом поединке, который прошел в полусреднем весе одержал Магомедов и стал новым чемпионом. Ранее титулом владел Куанышбаев.

Непобежденный Магомедов выиграл десятую встречу в MMA, а Куанышбаев потерпел пятое поражение. На его счету 13 выигранных боев.