Одна из главных красоток ММА опубликовала откровенное фото в Instagram

Одна из горячих девушек ММА Валери Лоуреда выложила очередное откровенное фото в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Она позирует в бикини, демонстрируя свои пышные формы. Число ее подписчиков с каждым таким снимком растет. На нее сейчас подписаны 588 тысяч человек.



22-летняя Лоуреда - американка парагвайского происхождения. В детстве занималась таеквондо. Ее родители и младшие сестры также занимаются этим видом спорта.



В смешанные единоборства перешла в 2018 году, провела три любительских боя, после чего начала выступать в ММА на профессиональном уровне - на ее счету три победы в трех поединках.



Бьется под эгидой известной организации Bellator MMA.