Одна из главных красоток ММА опубликовала откровенное фото в Instagram

Девушка выступает под эгидой известнейшего промоушена.

Фото: instagram.com/valerieloureda/?hl=ru
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 12:12

Одна из горячих девушек ММА Валери Лоуреда выложила очередное откровенное фото в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она позирует в бикини, демонстрируя свои пышные формы. Число ее подписчиков с каждым таким снимком растет. На нее сейчас подписаны 588 тысяч человек.

22-летняя Лоуреда - американка парагвайского происхождения. В детстве занималась таеквондо. Ее родители и младшие сестры также занимаются этим видом спорта.

В смешанные единоборства перешла в 2018 году, провела три любительских боя, после чего начала выступать в ММА на профессиональном уровне - на ее счету три победы в трех поединках.

Бьется под эгидой известной организации Bellator MMA.

Метки:
MMA США
Единоборства Смешанные
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Сегодня 12:12
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