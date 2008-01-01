Одна из главных красоток ММА опубликовала откровенное фото в Instagram

Одна из горячих девушек ММА Валери Лоуреда выложила очередное откровенное фото в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Она позирует в бикини, демонстрируя свои пышные формы. Число ее подписчиков с каждым таким снимком растет. На нее сейчас подписаны 588 тысяч человек.
В смешанные единоборства перешла в 2018 году, провела три любительских боя, после чего начала выступать в ММА на профессиональном уровне - на ее счету три победы в трех поединках.
Бьется под эгидой известной организации Bellator MMA.