Еще один казахский актер стал бойцом ММА: разгром в первом раунде и дерзкий трешток

На прошлой неделе в Алматы состоялся бойцовский турнир OCTAGON 37 с участием Фирузы Шариповой (2-0). Но ивент, с точки зрения медийности, был украшен не только выступлением известной чемпионки мира по боксу, но и дебютом известного актера Асылхана Толепова (1-0). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как резко Толепов ворвался в мир ММА.

В казахстанской лиге OCTAGON уже есть один звездный боец, являющийся актером - это 26-летний Еркебулан Токтар (4-2), выступающий в легкой и полусредней весовой категориях. Но теперь к нему присоединится и 30-летний Толепов.

Если у Токтара базой является бокс, то Толепов - выходец из таеквондо, выступающий в легчайшем весе. На турнире OCTAGON 37 соперником Асылхана был 23-летний мастер спорта по ММА и чемпион Азербайджана по грэпплингу(2-2).

Оппонент выглядел очень скованным, а Асылхан, хоть и не выбрасывал много ударов, но постоянно давил и занял центр октагона. За первые полторы минуты он максимально вложился в три лоукика по передней ноге соперника, и тот явно их прочувствовал. Первый же клинч в исполнении казахстанца получился результативным - Толепов нанес пару мощных ударов коленями, после чего отправил Ахмадова на настил. Добить азербайджанца сразу же не удалось, так как тому удалось перекрыться, но актер не растерялся и вышел на удушающий прием, заставив Махаррама сдаться.

Это было очень крутое выступление от Толепова, который впервые вышел в октагон. Но если кто не знал, Асылхан - не просто актер, который решил попробовать свои силы в ММА. Это обладатель черного пояса по таеквондо, чемпион Казахстана и бронзовый призер всемирного открытого фестиваля в Сеуле (Южная Корея). Более того, Толепов пробовал себя и в других дисциплинах. Он - трехкратный чемпион шоу "Өнер Барысы" (турниры по қазақ күресі), также участвовал в других соревнованиях по борьбе.

Сразу после боя Толепову бросили вызов. Это сделал узбекский блогерс 2,7 миллиона подписчиками в Instagram. Он вышел в клетку, попросил микрофон и обратился к Асылхану, предложив тому подраться.

Толепов сказал, что сам никому вызовы не бросает, но если соперники делают это, то он готов. Также он сказал Даниеру, что покажет, "кто такие казахи", и выразил готовность поехать драться в Узбекистан. После этого парни провели напряженный фейс-ту-фейс.

Известно, что Каюмов не является профессиональным бойцом. Но в августе он уже сообщал своим подписчикам, что получил хорошее предложение от лиги OCTAGON.

Толепов - известный актер, окончивший колледж Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова по специальности "актерское мастерство" и Казахскую национальную академию искусств по специальности "артист музыкальной драмы". Он сыграл главную роль в таких картинах, как "Жаужүрек мың бала", "Көк-Бөрү. Время стойких", "Финансист. Игра на вылет". Также снимался во второй части фильма "Рэкетир", картине "Томирис" и других.

В 2012 году он стал лауреатом национальной премии года "Алтын Адам" в номинации "Лучший молодой актер года", а в 2018-м был признан лучшим актером года за роль в фильме "Көк-Бөрү. Время стойких" в Кыргызстане.

Недавно Асылхан был награжден медалью "За трудовое отличие" лично Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Известно, что Толепов женат с 2017 года. Причем, в день свадьбы он накрыл дастархан для сирот в одном из детских домов Алматы. В 2018 году у семьи родился сын-первенец. В 2021-м родился второй сын, но его не стало весной этого года. О причинах смерти малыша не сообщалось. За жизнью актера и спортсмена следят 836 тысяч подписчиков в Instagram.

Напомним, что сегодня, 21 ноября, в Актобе состоится турнир NAIZA 48. Подробнее о составе участников и прямой трансляции ивента можете прочитать здесь.

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