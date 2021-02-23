Нереализованный талант Мирзаева, тюрьма, избиение и нокауты. Чем известен соперник казахстанского бойца на АСА

Димаш Тулегенов

Известный российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев (18-3) готовится к поединку на турнире АСА 118, где ему предстоит встретиться с казахстанцем Нурбергеном Шариповым (10-2). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об истории восхождения "Черного Тигра" из Дагестана и о том, в какой форме он подходит к противостоянию с проспектом из Атырау.

Через месяц Мирзаеву исполнится 35 лет. Сказать, что он не оправдал свой талант и возложенные ожидания болельщиков, значит не сказать ничего. Но он был бойцом с самых первых дней своей жизни. Расул рос без отца, а в детстве очень часто болел. Врачи говорили, что маленькому Мирзаеву осталось жить год, а после он долгое время лечился от туберкулеза.

Многие заверяли мать, что от ребенка лучше просто отказаться, ведь он всю жизнь будет инвалидом, но она и думать не могла о таком шаге. В школьном возрасте Расул уже был непоседой и постоянным участником драк, ему было некуда девать энергию. В семь лет Мирзаев начал заниматься боксом, позже перешел в вольную борьбу. После окончания школы он решил добровольно пройти армейскую службу. Несмотря на кое-какие проблемы со здоровьем, Расул убедил медицинскую комиссию признать его годным к службе.

Уже во время будней в казарме Мирзаев начал заниматься армейским рукопашным боем, выделяясь среди сослуживцев. После демобилизации он выступал на турнирах по боевому самбо и панкратиону, тренировал других.

В 23-летнем возрасте Расул дебютировал в смешанных единоборствах, тогда люди заговорили о новой звезде ММА. В августе 2011 года он уже был достаточно известным и многообещающим файтером, у которого была статистика из пяти побед в пяти поединках. Но в тот момент у Мирзаева и начались крупные проблемы.

Почти два года боец не мог выступать на профессиональной арене и вообще жить привычной жизнью. Мирзаев оказался за решеткой после причинения смерти по неосторожности. Он стал участником потасовки возле одного из ночных клубов Москвы, а затем ударил 19-летнего парня, который при падении на землю жестко приземлился головой на асфальт. Спустя несколько дней в коме потерпевший скончался.

Жизнь Мирзаева можно делить на "до и после 13 августа 2011 года". С тех пор изменилось отношение людей к спортсмену, да и по сей день многие критикуют руководства промоушенов, которые дают Расулу выступать на профессиональном уровне.

К сентябрю 2016 года Мирзаеву удалось довести свой рекорд до 17-0, тогда он все еще казался непобедимым в клетке. Но в конце этого года случилось сразу два серьезных потрясения в его карьере. Сначала в ноябре он потерпел первое поражение в карьере, уступив решением Левану Макашвили (17-4-1). Но ситуация хуже случилась прямо перед Новым годом, когда в квартиру спортсмена пробрались злоумышленники и до полусмерти избили Мирзаева.

Расул был ранен травматическим пистолетом, избит цепью и другими подручными предметами. Позже в Сети появлялись видео избиения Мирзаева, которое, конечно же, не для слабонервных. На нем было видно, что один из людей держит окровавленного Расула на полу, а другие наносят по нему удары ногами и цепью.

Это потрясение вывело Мирзаева из строя на два года, а самое главное, что до сих пор непонятен мотив злоумышленников. Неясно то, чего они пытались добиться и кто их "отправил" к Мирзаеву. Есть много догадок и версий, но официально ничего подтверждено не было. В ноябре 2018 года он вернулся в клетку, нокаутировав бразильского спортсмена. Это был дебют Расула в АСВ (ныне - АСА). С тех пор он так и не побеждал.

В сентябре 2019 года он был отправлен в нокаут в первом раунде Шамилем Шахбулатовым (12-3):

Не успел Мирзаев отойти от первого нокаута в своей карьере, как спустя полгода точно так же его финишировал казахстанец Арман Оспанов (11-3). За 6 минут и 26 секунд суммарного времени Мирзаева дважды отправили в жесткие нокауты. От небитого рекорда и чувства непобедимости не осталось и следа.

Теперь, спустя год, Мирзаев возвращается в клетку, чтобы добыть победу над казахстанцем Шариповым, который идет на серии из двух успешных поединков. Вернуться на былой уровень, да еще и в 35 лет, почти невозможно. Но Расул все еще представляет опасность в клетке для любого соперника.

Для Нурбергена это будет отличный шанс заявить о себе, ведь за боями с участием Мирзаева очень пристально следят, и не только в России. Единственное, чего вряд ли стоит ожидать - так это третьего быстрого нокаута подряд для Расула. При всем уважении к Шарипову, нужно отметить, что у него лишь один финиш нокаутом из десяти побед, а чаще он празднует успех после оглашения судейского вердикта.

Тем не менее трудно сказать, что Мирзаев уже не может быть фаворитом. У него есть колоссальный опыт, а у Шарипова ранее не было столь именитых оппонентов. Поэтому Расул будет стараться доказать, что он все еще на уровне. Не меньше будет зависеть от того, что будет в головах обоих спортсменов. У Мирзаева, безусловно, были очень нелегкие годы на протяжении всей жизни, но если он продолжает выступать и соревноваться даже в 35 лет, что для легчайшего веса - достаточно большой возраст, - значит, он понимает, что его история в ММА еще не завершена.

Отметим, что на турнире АСА 118, который пройдет в пятницу, 26 февраля, в Москве (Россия), также выступит казахстанский полусредневес Георгий Кичигин (24-6), у которого запланирован реванш с россиянином Гаджимурадом Хирамагомедовым (9-4).