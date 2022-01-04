Непобежденный чемпион из Казахстана получил вызов от узбекского бойца

Боец из Узбекистана Фарходжон Машрапов (3-2) бросил вызов чемпиону NFC (Naiza Fighting Championship) в полулегком весе казахстанцу Николаю Самусеву, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Дайте мне Николая Самусева. Самусев - сильный боец, я его уважаю, но я готов бороться за чемпионский пояс NFC. Самусев также сказал, что будет бороться с другими бойцами, а не с казахами", - написал он в Instagram.

Напомним, в ноябре на турнире ММА в Алматы непобежденный Самусев защитил свой титул, нокаутировав своего соотечественника Раимбека Орынбая. После боя Самусев сказал, что оставит пояс, если на него будет снова претендовать казах.