Главный бой турнира по ММА в Алматы завершился нокаутом. Победитель пообещал больше не драться с казахами

Казахстанский боец Николай Самусев нокаутировал соотечественника Раимбека Орынбая и защитил титул чемпиона NFC в полулегком весе на турнире по ММА в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой завершился во втором раунде, когда Николаю удалось забить своего соперника.

Как итог, Самусев оформил восьмую победу в восьми боях. Тогда как Орынбай потерпел третье поражение в карьере при шести победах.

После боя Самусев пообещал больше не драться с казахами, а если появится претендент из соотечественников, то оставит свой пояс. При этом он заявил, что ментально считает себя казахом.

Напомним, что на этом турнире казахстанка Нурсауле Сархад потерпела поражение от россиянки Вероники Борисовой, которая в свое время победила сестру бойца UFC Шавката Рахмонова.