Россиянка после победы над сестрой Шавката Рахмонова нокаутировала еще одну казахстанку

В Алматы в рамках турнира по смешанным единоборствам NFC 35 казахстанка Нурсауле Сархад потерпела поражение от россиянки Вероники Борисовой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сархад продержалась до третьего раунда, когда уступила техническим нокаутом - после серии пропущенных ударов рефери остановил поединок.

Напомним, что ранее Борисова решением победила сестру Шавката Рахмонова - Сору. Бой состоялся летом также под эгидой NFC, тогда как для Борисовой это был дебют.

Борисова является мастером спорта по рукопашному бою, она побеждала на Кубке мира. Также Вероника является кандидатом в мастера спорта по грэпплингу.