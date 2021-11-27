"Впредь я не буду драться с казахами". Чемпион NFC сделал громкое заявление после защиты титула нокаутом

Казахстанский боец Николай Самусев сделал громкое заявление после защиты титула чемпиона NFC в полулегком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире ММА в Алматы он нокаутировал своего соотечественника Раимбека Орынбая. После боя Самусев сказал, что оставит пояс, если на него будет снова претендовать казах.

"Ассалам алейкум, қазақ елі! Я - казах. Ментально я - казах! Я отсюда родом. И хочу заявить, что впредь я не буду драться с казахами. Если кто-то будет претендент, я оставлю пояс. Так что давайте мне других бойцов, хорошо?" - заявил Самусев.