Непобежденный американец стал чемпионом Bellator

Определился чемпион Bellator в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном бою турнира по смешанным единоборствам Bellator 282, который прошел в Анкасвилле (США), американец Джонни Эблин встретился с представителем Нидерландов Гегардом Мусаси.

Эблин выиграл единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и завоевал пояс чемпиона.

Для непобежденного американца это 13-я победа подряд. Мусаси потерпел восьмое поражение в MMA. Также на его счету 49 побед.

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