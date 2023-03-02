"На кону все!". Артем Резников объявил дату боя в финале Гран-при за миллион долларов

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 23:10
©АСА

Стали известны сроки финального боя Гран-при АСА с участием казахстанца Артема Резникова, сообщает корреспондент Vesti.kz

Казахстанец, выступающий в легком весе, сразится с российским бойцом Эдуардом Вартаняном. Призовой фонд Гран-при АСА  составляет порядка миллиона долларов. Ранее сообщалось, что победитель получит 200 тысяч долларов.

Как объявил сам Резников, поединок состоится 16 июня в Сочи на турнире АСА 159.

"16 июня в Сочи на ACA 159 состоится долгожданный финал Гран-при в легком весе: Артем Резников - Эдуард Вартанян. Чтобы выйти к финишной прямой, бойцы одержали по две победы в высококонкурентной восьмерке претендентов. Скоро определится сильнейший. На кону все!" - гласит афиша.

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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