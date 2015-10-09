Мощным нокаутом завершился бой Жумагулова перед битвой за титул

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (19-9 в MMA) выиграл бой на турнире IBA Nomad 14, который проходит в Алматы, сообщают Vesti.kz.

Соперником казахстанца был экс-боец ACA Кайрат Нурбай уулу (16-7 в ММА). Поединок завершился победой Жумагулова впечатляющим нокаутом.

Для Жумагулова этот поединок стал первым по правилам Nomad — особого формата, сочетающего элементы бокса и ММА: бойцы выступают в ММА-перчатках, при этом допускаются кратковременные клинчи и захваты.

Напомним, 6 июня в Братиславе (Словакия) Жумагулов сойдется с действующим чемпионом лиги Oktagon MMA в легчайшем весе — бразильцем Игором Северино (10-1). На кону поединка будет стоять титул дивизиона.

Для Жумагулова этот бой станет шансом завоевать второй пояс в организации — ранее он стал чемпионом Oktagon в наилегчайшем весе.

В последний раз Жумагулов выходил в октагон в декабре, когда досрочно победил чешского бойца Давид Дворжак (22-7) уже по итогам двух раундов.

Казахстанец стал первым чемпионом наилегчайшего дивизиона в истории лиги, которому удалось успешно защитить свой титул.

