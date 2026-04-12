Нокаут в первом раунде определил нового чемпиона UFC

В Майами (США) состоялся турнир UFC 327, в главном событии которого чех Иржи Прохазка (32-6-1) и новозеландец Карлос Ульберг (15-1) определяли нового обладателя титула чемпиона в полутяжёлом весе, передают Vesti.kz.

Предыдущий чемпион из Бразилии Алекс Перейра оставил титул вакантным, перейдя в тяжёлый вес.

Развязка боя наступила уже в первом раунде, когда Ульберг уронил Прохазку на настил и добил, вынудив рефери остановить поединок.

Таким образом, Ульберг одержал 15-ю победу в карьере при одном поражении, тогда как Прохазка потерпел шестое поражение при 32 победах и одной ничьей.

THE KING IS @UlbergCarlos 🏆



He earns the light heavyweight title by KO at #UFC327! pic.twitter.com/SyjazDMeAA — UFC (@ufc) April 12, 2026

Carlos Ulberg knocks out Jiri Prochazka in round 1 after completely blowing out his knee … OH MY GOD 🤯 pic.twitter.com/qVCHWjw4yZ — FULL SEND MMA (@full_send_mma) April 12, 2026

