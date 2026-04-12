Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

UFC
Сегодня 10:14
 

Казахстанский эксперт разобрал сенсацию в главном бою UFC

  Комментарии

Поделиться
©UFC

Казахстанский эксперт по MMA Айдар Махметов прокомментировал неожиданное поражение чеха Иржи Прохазки (32-6-1) от новозеландца Карлоса Ульберга (15-1) в главном бою турнира UFC 327 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский эксперт по MMA Айдар Махметов прокомментировал неожиданное поражение чеха Иржи Прохазки (32-6-1) от новозеландца Карлоса Ульберга (15-1) в главном бою турнира UFC 327 в Майами (США), передают Vesti.kz.

Нокаут в первом раунде определил нового чемпиона UFC

"Чех фактически тупо проиграл уже выигранный бой, подарив титул сопернику. В начале 1 раунда Ульберг неудачно выставил назад правую опорную ногу и получил серьёзную травму. После боя выяснилось, что есть подозрение на разрыв крестообразной связки.

Всё, что надо было сделать Прохазке, это просто методично расстреливать Карлоса с дистанции.

Зачем было так необдуманно бросаться на уже травмированного соперника.

Возможно уже в перерыве Ульберга бы снял его собственный угол. Но Иржи нарвался на жёсткий левый боковой, упал и был жестоко добит в партере.

Теперь уже Прохазке никогда не быть чемпионом UFC", - написал он у себя в соцсетях.

Отметим, что Ульберг стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в полутяжёлом весе, так как предыдущий чемпион из Бразилии Алекс Перейра оставил титул вакантным, перейдя в тяжёлый вес.

Для Ульберга это 15-я победа в карьере при одном поражении, тогда как Прохазка потерпел шестую неудачу при 32 победах и одной ничьей.

Реклама

Живи спортом!