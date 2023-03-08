Магомед Исмаилов победил "Уральского Халка" в бою по правилам бокса

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 10:00
©vk.com/rccboxing

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов одержал победу над Иваном Штырковым по прозвищу Уральский Халк в бою по правилам бокса, сообщают Vesti.kz.

Их поединок прошел на турнире  RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге (Россия). Бой состоял из шести раундов в лимите в тяжелой весовой категории. Бойцы прошли всю дистанцию, по итогам которой 36-летний Исмаилов победил 34-летнего соперника раздельным решением судей.

Отметим, что Исмаилов и Штырков проводили уже один бой по правилам бокса - в Москве 13 декабря 2022 года. Тогда Исмаилов был признан победителем единогласным решением судей.

Всего Исмаилов провел 23 боя в карьере, в которых одержал 20 побед и потерпел два поражения. Один поединок с его участием завершился вничью. В активе Штыркова 22 победы в ММА, три поражения и одна ничья.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Исмаилов Магомед MMA
Новости
Сегодня , 11:17
MMA
Куат Хамитов сделал заявление перед следующим боем
Сегодня , 10:00
MMA
Магомед Исмаилов победил "Уральского Халка" в бою по правилам бокса
Вчера , 21:40
MMA
"Бой менталитетов". В России оценили противостояние казахстанского чемпиона из лиги Хабиба с топовым бойцом
Вчера , 13:00
MMA
Хабиб хочет открыть свой ресторан в Казахстане: в чем их фишка
Вчера , 10:32
MMA
Смелый казах готов выйти на замену против звезды ММА. Он выступает на две весовые категории ниже
6 марта, 23:55
MMA
Топовый боец UFC собрался "забить" Макгрегора в следующем поединке
6 марта, 20:26
MMA
Казахстанский чемпион из лиги Хабиба проведет реванш с топовым бойцом
6 марта, 15:42
MMA
"Шавкат реально в порядке". Экс-чемпион разобрал победу Рахмонова на UFC 285
6 марта, 14:46
MMA
Легендарный боец оценил навыки Шавката Рахмонова и выбрал ему достойного соперника
6 марта, 14:02
MMA
Почему UFC не даст Рахмонову бой за пояс и с кем ему драться? Один из вариантов - Чимаев
© 2008 - 2023 ТОО «EML»