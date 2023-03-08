Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов одержал победу над Иваном Штырковым по прозвищу Уральский Халк в бою по правилам бокса, сообщают Vesti.kz.

Их поединок прошел на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге (Россия). Бой состоял из шести раундов в лимите в тяжелой весовой категории. Бойцы прошли всю дистанцию, по итогам которой 36-летний Исмаилов победил 34-летнего соперника раздельным решением судей.

Отметим, что Исмаилов и Штырков проводили уже один бой по правилам бокса - в Москве 13 декабря 2022 года. Тогда Исмаилов был признан победителем единогласным решением судей.

Всего Исмаилов провел 23 боя в карьере, в которых одержал 20 побед и потерпел два поражения. Один поединок с его участием завершился вничью. В активе Штыркова 22 победы в ММА, три поражения и одна ничья.