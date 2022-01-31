Легенда ММА, новая звезда Казахстана и гроза для профи. Кто он?

Казахстанский боец смешанного стиля Багдат Жубаныш, оформивший исторический "золотой хет-трик" на чемпионатах мира по ММА (IMMAF), приковывает к себе все больше внимания со стороны любителей спорта. Корреспондент Vesti.kz рассказал о достижениях актюбинца чуть подробнее.

Жубаныша уже сейчас можно по праву называть легендой смешанных единоборств среди любителей, ведь таких достижений, которые покорились ему, нет практически ни у кого. Первый трехкратный чемпион мира по ММА (2018, 2019, 2022), чемпион Азии и Казахстана (2019), звание заслуженного мастера спорта. Также он чемпион мира по жекпе-жек в 2017 году, после чего получил звание мастера спорта международного класса.

Тренером 26-летнего чемпиона является известный наставник Айбек Шокпутов, вырастивший немало чемпионов в актюбинском клубе "Еркин куш". Жубаныш полностью доверяет своему тренеру и старается оправдывать то колоссальное доверие, которое он получает от одноклубников и соотечественников.

Негласно Актобе называют столицей казахстанского ММА и во многом это из-за команды, клуба "Еркин куш", таких чемпионов, как Жалгас Жумагулов Сергей Морозов и многих других. Багдат является частью этой большой семьи.

Жубаныш выступает в так называемой минимальной весовой категории до 52 килограммов, а его рост составляет примерно 158 сантиметров. Но в своем дивизионе этот боец способен доставить невероятные проблемы любому оппоненту.

В 2018 году он стал чемпионом мира в Бахрейне, победив всех соперников на своем пути. Через год он вновь подтвердил этот статус. И уже тогда многие интересовались у Багдата, когда же он перейдет в профи-ММА. Но на это спортсмен терпеливо отвечал: "Как только тренер посчитает, что пора".

И теперь, в 2022-м, Жубаныш вошел в историю как первый трехкратный чемпион мира по ММА, первенствовав в ОАЭ. Он отлично проявляет себя как на дистанции всего поединка, так и не раз демонстрировал яркие финиши, побеждая нокаутами, болевыми и удушающими.

Известно, что Багдат обучался в актюбинском университете имени Жубанова по специальности "физическая культура и спорт". После того как боец стал чемпионом Казахстана в 2019 году, ректор вуза поздравил студента и похвалил его за успеха, а также пожелал успехов в дальнейшем. Тогда же ректор рассказал, что Жубаныш получает скидку на обучение и уже в следующем учебном году может стать обладателем специального гранта на бесплатное обучение.

После такого успеха кажется, что смысла задерживаться в любителях не осталось. Жубаныш отлично показывал себя на протяжении последних лет, достигал высот и не сбавлял обороты. Теперь можно задуматься о переходе в профессионалы.

Разумеется, что переход из любителей в профи не может пройти безболезненно, особенно в случае с Багдатом. В современном профессиональном мужском ММА практически нигде не бьются в весе до 52 килограммов. В UFC и многих топовых организациях дивизиона начинаются с наилегчайшего (57,6 килограмма), и бойцы, которые дерутся там, более крупные по сравнению с Багдатом.

Но проблема не только в этом. В целом даже наилегчайший вес считается едва ли ни вымирающим. Несколько лет назад в UFC серьезно задумывались о закрытии этого дивизиона из-за недостатка зрелищности и нехватки звездных бойцов. Нотогда спас ситуацию. Сейчас этот вес продолжает существовать и в нем немало хороших бойцов. Но прочной уверенности в том, что он останется надолго, все еще нет.

Но двигаться дальше в любом случае стоит. Интерес к профессиональному ММА куда выше, и фанаты, уже наслышанные о подвигах Жубаныша, находятся в ожидании его перехода на новый уровень.

Редким нокаутом закончился бой казахстанца в финале ЧМ по ММА