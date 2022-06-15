Куат Хамитов выбрал место для боя после брошенного вызова

Боец ММА Куат Хамитов (21-8) предложил место для следующего своего поединка после брошенного вызова, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее президент Fight Nights Global Камил Гаджиев предложил 34-летнему казахстанцу поединок с 32-летним Алексеем Махно (25-8) из России.

"Хочу сказать @fightnights и @kamilgadzhiev, что я бы хотел, чтобы мое возвращение произошло именно в Казахстане, на моей Родине! Так как считаю, что этот момент придаст мне большую мотивацию", - написал Хамитов.

Ранее Гаджиев назвал несколько локаций, где мог пройти поединок Хамитова с Махно.

Куат Хамитов сделал заявление после брошенного вызова

Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем!