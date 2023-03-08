Куат Хамитов сделал заявление перед следующим боем

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 11:17
©instagram.com/kuat__khamitov/

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат Хамитов (24-6) выступил с заявлением перед следующим поединком, сообщают Vesti.kz.

"Вот и закончились мои трехмесячные сборы в Таиланде. Сегодня повели последние спарринги, осталось сделать вес и в бой! Рахмет, Саят Абдрахманов и Tiger Muay Thai, за теплый прием и за хорошие тренировки", - написал Найман на своей странице в Instagram.

Ранее сам Хамитов объявил, что следующий поединок проведет с российским бойцом Акопом Степаняном (27-12). Поединок ожидается 16 марта в Атырау на турнире промоушена Mergen FC.

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Метки:
Хамитов Куат MMA Казахстан

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