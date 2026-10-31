Куат Хамитов остался без бонуса после победы: в ACA выдвинули условие

Казахстанский боец Куат Хамитов одержал победу над россиянином Алексеем Махно на турнире ACA в Душанбе, однако пока не может рассчитывать на денежный бонус за выступление, сообщают Vesti.kz.

Для получения дополнительного вознаграждения ему необходимо выполнить одно условие.

Правило выплаты бонусов на пресс-конференции после турнира объяснил президент ACA Магомед Бибулатов. По его словам, организация выплачивает такие премии только бойцам, которые заключили контракт с лигой.

"Если боец не находится на контракте с ACA, он бонус не получает. Но если он подписывает контракт, то мы бонус ему отправляем. Куат Хамитов получит основной бонус. Он тоже еще не на контракте. Поэтому если он подпишет контракт, он тоже бонус получит", - прокомментировал Бибулатов.

Напомним, в поединке полусреднего веса казахстанец удосрочил своего соперника во втором раунде. 38-летний Хамитов обновил свой профессиональный рекорд: теперь на его счету 26 побед, девять поражений и одна ничья.