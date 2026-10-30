Куат Хамитов нокаутировал российского бойца во втором раунде

Казахстанский боец Куат Хамитов одержал досрочную победу на турнире по смешанным единоборствам ACA 209 в Душанбе (Таджикистан), передают Vesti.kz.

В поединке полусреднего веса ему противостоял россиянин Алексей Махно. Казахстанец удосрочил своего соперника во втором раунде.

Отметим, что перед боем файтеры устроили жёсткий трэшток в соцсетях: Хамитов обещал отправить соперника на пенсию, а Махно - проучить "Наймана".

Официальная статистика бойцов по версии Sherdog:

Благодаря этому успеху 38-летний Хамитов обновил свой профессиональный рекорд на авторитетной платформе Sherdog: теперь на его счету 26 побед, девять поражений и одна ничья.

Для 36-летнего Махно это поражение, согласно данным Sherdog, стало 14-м в карьере при 27 победах. Российский боец продолжает переживать тяжёлый карьерный спад, проиграв свой четвёртый поединок подряд.